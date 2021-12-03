Aile avukatından çarpıcı iddia: Çetin Kaya iki eli kelepçeliyken, ensesinden silahla vuruldu

Kadıköy'de ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle set işçisi Çetin Kaya’nın polis memuru S.E'nin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olaya ilişkin konuşan Kaya ailesinin avukatı Orçun Fide, “Çevrede kimse bir kovalamacaya şahit olmamış. Kimse herhangi bir siren sesi, dur ihtarı duymamış. İddiamız, olay günü Çetin Kaya iki eli kelepçeliyken ensesinden silahla vurulduğu” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kadıköy'de 29 Kasım'da, set işçisi Çetin Kaya, denetim yapan polisin ‘dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis memuru S.E’nin silahından çıkan kurşunla başından vurularak hayatını kaybetti. Görevden uzaklaştırılan polis memuru S.E., silahın arbede sırasında kazayla ateş aldığını ifade etti, ancak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığ tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sevk edildiği hakimlikçe “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

VALİLİK VE SENDİKADAN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şüpheli araç takibi yapıldığı, Çetin Kaya'nın ‘dur' ihtarına uymadığı, yaşanan kovalamacanın ardından polise mukavemette bulunduğu ve polis memurunun silahının ateş alması sonucu vurulduğu belirtildi. Açıklamada, durdurulan araçta bulunan E.Ç.'nin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği ileri sürüldü.

CİNAYETİN AYDINLATILMASI İSTENDİ

Sinema Televizyon Sendikası da bir açıklama yaparak, olayın görgü tanıklarının adli sürece destek olmasını istedi. Çok sayıda ünlü isim de bu açıklamayı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öte yandan Çetin Kaya'nın öldürülmesi TBMM gündemine de taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da soru önergesi verdi.

‘İKİ ELİ KELEPÇELİYKEN ENSESİNDEN VURULDU'

Valiliğin açıklamasındaki iddiaları kabul etmediklerini söyleyen Çetin Kaya'nın ailesinin avukatı Orçun Fide SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kovalamaca yaşanmadığı yönünde iddiamız var. Çevrede kimse bir kovalamacaya şahit olmamış. Kimse herhangi bir siren sesi, dur ihtarı duymamış. İddiamız, olay günü Çetin Kaya iki eli kelepçeliyken ensesinden silahla vurulduğu”

Görgü tanıklarının ulaşmasını isteyen Avukat Fide, “İnsanları cesur olmaya davet ediyorum. Gerçek ortaya çıksın istiyorum” dedi.

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