Polise hakaret eden AKP’li vekile kendi partisi de tepki gösterdi

AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın polis memurlarına hakaretler savurmasına AKP'liler de tepki gösterdi. AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, vekilin ‘çemkirme, tükürüğün içeri geliyor, şerefsiz’ gibi hakaretlerinin masum kılınamayacağını belirterek, "Bu tavır, erdemli bir AK Partiliye yakışmaz, özür dilemelidir" dedi.

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AKP'nin 3 dönem milletvekilliğini yapan ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, görevini yapan polis memurlarına, “Ekibine tükürürüm, şerefsiz, pislik” gibi hakaretler savuran AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'a tepki gösterdi.

“ÖZÜR DİLEMELİ”

Yaşanan olaya ilişkin, “Ortada iyi niyet yok. Plaka kaydı olmasına rağmen vekilin yarım saat bekletilmesi, videoya alınması ve servisi açık kanıtı” değerlendirmesi yapan Tayyar, AKP'li vekili de eleştirerek şöyle devam etti:

“Ancak vekilin ‘çemkirme, tükürüğün içeri geliyor, şerefsiz' gibi hakaretini masum kılmaz. Bu tavır, erdemli bir AK Partiliye yakışmaz, özür dilemelidir. “

BÜLENT TURAN DA DESTEK VERDİ

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da Şamil Tayyar’ın sosyal medyadan yaptığı bu açıklamasına yeniden paylaşım (RT) yaparak destek verdi.