Prof. Dr. Naci Görür haritayı paylaşıp uyardı: Burası yavaş yavaş yükseliyor

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, paylaştığı harita ile Van'daki deprem hareketliliği hakkında sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Van’da iki gündür meydana gelen küçük depremlere ilişkin önemli bir uyarıda bulundu.

Görür’ün açıklamaları şöyle:

* Arkadaşlar, dünden beri Van Gölünün doğusu hareketli. Arısu-Tuşba/Van, Çitören-Tuşba/Van, Mollakasım/ Van yörelerinde 2,0-3,5 aralığında depremler oluyor.

* Bu depremler gölün doğusundaki bindirme fayları ile ilgili. Burası yavaş yavaş yükseliyor. Biliyorsunuz Van ilimiz deprem kenti.

* Tarihsel dönemlerde çok sayıda şiddeti VI-IX arasında değişen deprem var. Aletsel dönemde bu bölgede 1976 7,3 Çaldıran ve 2011 7,2 Van Depremi var. Şu anda olan depremler yerleri itibariyle daha büyük depremleri tetikleyebilir diye beni pek

endişelendirmiyor.

Arkadaşlar, dünden beri Van Gölünün doğusu hareketli. Arısu-Tuşba/Van, Çitören-Tuşba/Van, Mollakasım/ Van yörelerinde 2,0-3,5 aralığında depremler oluyor. Bu depremler gölün doğusundaki bindirme fayları ile ilgili. Burası yavaş yavaş yükseliyor. Biliyorsunuz Van ilimiz deprem… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 11, 2021