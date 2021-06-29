Rantçılık yapanları Londra mahkemeleri kurtaramaz!

CHP ‘PARALARI SÖKE SÖKE ALIRLAR' GÜVENCESİNE BU RESTİ ÇEKTİ…

Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da Sazlıdere Köprüsü'nün temelini atarken yaptığı, “Bu paraları tahkimde söke söke alırlar” açıklamasını SÖZCÜ'ye değerlendirdi. Erdoğan'ın mali güvence verdiği projelerin detaylarının muhalefetten ve halktan “ticari sır” denilerek gizlendiğini belirten Ağbaba, “Bu rant projelerine yatırım yapanlar kendilerini Londra mahkemelerinin kurtaramayacağını iyi bilsin” resti çekti. Ağbaba, Millet İttifakı'nın iktidara geldiğinde bu konuda izleyeceği politikayı şöyle açıkladı:

ATATÜRK'ÜN ÇÖZÜMÜ…

“Bu iktidar KÖİ denilen Kamu Özel İşbirliği projeleriyle, savunmadan sağlığa yerli ve milli ne varsa yabancılara satma gayretindeler. Burada vurgun yapmanın yanı sıra nihai hedef, iktidar değişikliğinde devlet ile yabancı şirketleri karşı karşıya getirmektir. ‘O paraları sizden söke söke alırlar' dedikleri ‘o para' halkın parasıdır. ‘Siz' dediği de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. ‘Söke söke alacak' olan ise Londra mahkemeleridir. Sanki işgal kuvvetlerinin komutanı gibi konuşuyorlar. ‘Halkın parasını devletimizden söke söke alacaklar, oh olsun' der gibi seviniyorlar. Böyle bir iktidar anlayışını, daha önce hiç yaşamadık. Devlet ile işletmeci firmalar arasında uluslararası mahkemeler yetkili kılınmış olabilir. Ancak Millet İttifakı olarak bizim, gizli saklı ihaleler ve dolar bazlı ödemelere karşı duruşumuz nettir. Millet İttifakı, bu tür projelere para aktarılmaması konusunda hemfikirdir. Millet İttifakı, Türkiye'yi rant çetelerinin oyuncağı haline getiren bu ucube sistemi sonlandıracaktır.

Biz, Millet İttifakı olarak tünel, köprü, yol gibi büyük mega rant projeleriyle hastaneler gibi yabancılara devredilen kurumlarımızı kamulaştıracağız. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, nasıl yabancılara devredilen tesisleri millileştirdiyse, biz de kapitülasyon zincirlerini kırıp halkın olanı yeniden halkın yapacağız.”