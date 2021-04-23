Resmi Gazete’de yayımlandı! Kadına yönelik şiddete karşı alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için komisyon kuruldu

TBMM Genel Kurulu'nda, AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti’nin, “kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri, birleştirilerek geçtiğimiz ay görüşülmüştü.

Önergeler üzerindeki müzakerelerin ardından yapılan oylamada, “kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Komisyon başkanlığına AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, başkanvekilliğine ise AKP Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal seçildi.

AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek komisyon sözcülüğüne, MHP Konya Milletvekili Esin Kara katip üyeliğe seçildi.

İSİMLER BELLİ OLDU

19 üyeden oluşacak araştırma komisyonunda yer alacak isimler de belli oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuyla ilgili TBMM kararındaki Partilere göre komisyon üyeleri şöyle sıralandı:

AKP – 10 milletvekili: Mehmet Şükrü Erdinç-Adana, Tuba Vural Çokal-Antalya, Pakize Mutlu Aydemir-Balıkesir, Nilgün Ök-Denizli, Mahmut Atilla Kaya-İzmir, Habibe Öçal-Kahramanmaraş, Hacı Ahmet Özdemi- Konya, Öznur Çalık-Malatya, Yelda Erol Gökcan-Muğla, Çiğdem Erdoğan Atabek-Sakarya

CHP – 4 milletvekili: Gamze Taşcıer- Ankara, Aysu Bankoğlu-Bartın, Suzan Şahin-Hatay, Neslihan Hancıoğlu-Samsun

HDP – 2 milletvekili: Filiz Kerestecioğlu Demir-Ankara, Semra Güzel-Diyarbakır

MHP – 2 milletvekili: Hayati Arkaz-İstanbul, Esin Kara-Konya

İlk etapta 3 ay görev yapacak komisyon, görev süresince elde edeceği veriler ve değerlendirmeler doğrultusunda bir rapor hazırlayacak. Rapor, daha sonra Genel Kurul’da görüşülecek.