Resmi araçla Suriye’den silah kaçakçılığı

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir minibüsü durdurdu.

Gümrük muhafaza memurları, Sağlık İl Müdürlüğü’ne ait olduğu iddia edilen hizmet aracında yapılan aramada çuval içerisine yerleştirilmiş 13 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 22 adet şarjör ile 195 adet mermi ele geçirildi.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimat doğrultusunda şüpheli araç sürücüsü gözaltına alınarak, olay hakkında adli işlem başlatıldı.