Rize İkizdere’de taş ocağı nöbeti

Rize İyidere’de yapılması planlanan lojistik liman inşaatında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan taş ocağı için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle geçen hafta Eskencidere Vadisi’nde acele kamulaştırma kararı alınması üzerine bölge halı harekete geçti. Cengiz inşaat tarafından vadiye yapılmak istenen taş ocağını engellemek isteyen köylüler, vadinin girişine çadır kurup nöbete başladı. İkizdere Dernekler Federasyonu da taş ocağına karşı mücadele için 1 Nisan’da yöre halkını vadide toplanmaya davet etti.

DOĞA KATLİAMINA İZİN VERMEYECEĞİZ

İkizdere ilçesinin Gürdere ve Cevizlik köyleri arasında yer alan Eskencidere Vadisi‘nde Cengiz Holding tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı açıklama yapan federasyon, vadinin halka ait olduğunu belitti. Açıklamada, “İkizdere florasıyla, ormanı yaban hayatıyla, deresi balığıyla, dedelerin ninelerin mezarlarıyla, köyleri meraları yaylalarıyla İkizdere halkına aittir. Daha önce HES projelerinin vereceği zararları önceden görerek karşı çıkmıştık ve bugün haklılığımız ortaya çıkmıştır. Yeniden İkizdere'mize zarar verecek olan bir rant, çıkar ve doğa katliamı olan taş ocağı projesiyle karşı karşıyayız buradan yetkililere sesleniyoruz, yaşam alanlarımızı yok edecek olan bu projeden bir an önce vazgeçilmelidir. İkizdere’de taş ocağı istemiyoruz ve izin vermeyeceğiz” denildi.

TAŞ OCAĞI DEĞİL TURİZM CENNETİ YAPALIM

İkizdere’de taş ocağı HES istemediklerini belirten federasyon, “Burayı çok seviyorsanız el birliğiyle turizm cenneti yapalım. Ovit Yaylası hatta Anzer bile kayak için olağanüstü uygunluklara sahiptir, yeter ki devlet ve yönetenler turizm amaçlı bölgeye değer versin bu hakikatleri görsün. Derelerde doğal alabalık üretim çiftlikleri oluşturma teşvikleriyle bölgeye çok büyük katkı sağlayabilirsiniz. İkizdere bitki örtüsüyle hayvancılık, Arıcılık ve yaylacılık yapmaya son derece elverişli toprağa ve iklim şartlarına sahiptir. Devlet ve devleti yönetenler bölge halkını bu yönde teşviklerle desteklemelidir. İkizdere ve halkına iyilik yapmak istiyorsanız yukarıda belirttiğimiz özelliklere sahip bölgemize bu yatırımları yapmanızı öneriyoruz. İkizdere HES ve taş ocağı projelerine kurban edilemeyecek kadar değerlidir ve asla izin verilmeyecektir. Haydi İkizdere, bu doğa katliamına son verelim. Tüm dünyada mutlak korunması gereken 53 vadiden biridir, bu vadinin yok edilmesine göz yummayalım” diyerek bölge halkını 1 Nisan’da vadiye davet etti.

KORUMA ALTINA ALINAN 200 VADİDEN BİRİ

2010 yılında da Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından SİT alanı ilan edilen vadi, dünyada koruma altındaki 200 vadiden biri olarak biliniyor. Buna rağmen yaklaşık 75 kilometre uzunluğundaki vadide özel sektöre ait 2 taş ocağı bulunduğu ve açılan davaların halen devam ettiği belirtildi. Vadide ayrıca çok sayıda HES yapımı için başvurular olduğu ileri sürüldü.