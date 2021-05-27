Saadet Partisi esnaf kongresi düzenleyecek

Saadet Partisi “Kepenkleri kaldırmadan ekonomi kalkınmaz!” sloganıyla 3 Haziran’da “Esnaf Kongresi” düzenleyecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek kongrede esnafın sorunlarının, esnafın kendisinden dinleneceği ve bu sorunlara ilişkin ortak çözüm yolları geliştirileceği açıklandı.

Esnaf Kongresi'nin; Türkiye'nin dört bir yanından, farklı iş kollarından esnafın katılımına açık olacağı ve partinin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacağı ifade edildi.

Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından yayınladığı duyuru videosunda pandemi kurallarına uyulmaksızın düzenlenen iktidar kongrelerinden karelere ve aynı dönemde kapatılan kepenk görüntülerine yer verdi.

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