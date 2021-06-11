Saadet Partisi’nin ‘Geçim İttifakı’ açıklamasına Ankara’da polis engeli

Saadet Partisi’nin ‘Geçim İttifakı' temasıyla çok sayıda ilde düzenlediği eş zamanlı basın açıklamalarıyla hayat pahalılığına, geçim sıkıntısına dikkat çekti.

Ankara Kızılay Meydanı'nda açıklamada ise partililer, polisin engellenmesiyle karşılaştı. Ankara İl Başkanı Av. Fatih Beyazıt ile grubun dağılmasını isteyen emniyet yetkilisi arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

“SEN KORKUYORSAN AMA RAHAT OL BİZ SENİ DE DÜŞÜNÜYORUZ”

Beyazıt, “Niye dağılacağız nasıl dağılacağız. Müsait yerde yolu tıkamamak kaydıyla burada biz teşkilatımızın kararımızı teşkilat mensuplarımıza duyurmamıza neden müsaade etmiyorsunuz? Sen korkuyorsan ama rahat ol biz seni de düşünüyoruz” diyerek tepki gösterdi. Emniyet yetkilisi ise “Ben Allah’tan başka kimseden korkmam” diyerek cevap verdi.

“BİLİYORUZ Kİ BU MÜDAHALENİN SORUMLUSU SİYASİ İKTİDARDIR”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yazılı bir açıklama yaparak polisin gösterdiği tavrı kınadı. Karamollaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Saadet Partisi olarak bugün 81 ilde gerçekleştirdiğimiz ‘Geçim İttifakı' temalı basın açıklamamız anlaşılamayan bir şekilde Ankara'da polis müdahalesiyle engellenmeye çalışılmıştır.

*Ankara polisinin bu tavrı hukuk devleti ve demokratik teamüller açısından kabul edilemez. Bu tavrı şiddetle kınıyoruz. Biliyoruz ki bu müdahalenin sorumlusu siyasi iktidardır. İktidar, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasal partilerin değil, organize suç örgütlerinin ve ona bulaşanların üzerine gitmelidir.

*Saadet Partisi insanımızın geçim derdini görmezden gelen iktidara rağmen, her platform ve fırsatta milletimizin kaynamayan tenceresini kararlılıkla gündeme getirmeye devam edecektir.