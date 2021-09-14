Türkiye’de yaşayan Saddam’ın eski subayının kızı 12 gündür kayıp

Uzun yıllar Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in ordusunda görev yapan eski binbaşı Ali Challab Al-Abbood'un kızı 20 yaşındaki Sally'den 12 gündür haber alınamıyor. 2017'den beri Eskişehir'de yaşayan aile evlenmek için kızlarını isteyen fakat hayır dedikleri bir kişiden şüphelendiklerini söyledi.

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2013 yılına kadar Irak’ta Saddam Hüseyin’in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood (60) bomba patlamasıyla gazi olduktan sonra emekli oldu. 2017’de, iki kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood’u(58) ile Eskişehir’e yerleşti.

PLATONİK AŞK İDDİASI

20 yaşındaki Sally Ali Challab Al-Abbood, Anadolu Üniversitesi’ni kazandı. Ailenin iddiasına göre Irak veya Suriye uyruklu Muhammed M. isimli bir kişi Sally Ali Challab Al-Abbood’a bir süredir platonik olarak ilgi duyuyordu. 2 Eylül sabahı aile Sally Ali Challab Al-Abbood’u, Muhammed M.’nin aradığını dile getirdi. Sally arkadaşlarıyla dışarıda kahve içeceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Aile, 2 Eylül’den itibaren kızlarından haber alamadı. Anne Leyla Naim Al-Abbood, kızlarının Muhammed adlı kişi tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ailenin şikayeti üzerine Muhammed M.’yi iki kez ifade vermek üzere karakola çağırdı. İfadelerinin ardından Muhammed M. serbest bırakıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

KENDİ KAÇMIŞ OLSA PASAPORTUNU YANINA ALIRDI

Anne Leyla Naim Al-Abbood, yaşananlarla ilgili şunları söyledi: Sally ailemizden kaçmış olamaz. Kaçmış olsa pasaportunu, kimliğini, parasını ve değerli takıları vardı onları da yanına alırdı. Muhammed isminde bir kişiden şüpheleniyoruz. 3 hafta önce bizden gelip kızımızı istedi, kızımız istemedi. 2 Eylül’de sabah saatlerinde bu Muhammed denen kişi aradı ‘Sally, çok önemli bir işim var yanıma gelip yardımcı olur musun?’ dedi. Son görüldüğü yerle Muhammed’in evinin arasında 43 metre mesafe varmış. İki kere polis merkezine ifade verdi Muhammed, ikisinde de farklı şeyler konuşmuş. Kızımı öldürmüş olabilir Allah bilir. Bir an önce kızım öldü mü, kaçırıldı mı, yaşıyor mu? Bunları öğrenmek istiyoruz. (DHA)