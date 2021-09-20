Sağanak yağış geliyor… 10 derece birden soğuyacak!

Meteoroloji yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre yarından itibaren yurdun kuzeybatısından giriş yapacak yağışlı hava dalgasıyla beraber sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu verilerine göre yarından itibaren hava sıcaklıkları düşüşe geçecek ve yağışlı hava etkisini artıracak. İstanbul’da bugün 29 dereceye kadar yükselecek olan sıcaklıklar, perşembe günü 19 derecenin altına inecek. Yağış bugünden başlayarak etki alanını genişletecek, perşembe gününe kadar etkisini artıracak, hafta sonu adım adım yurdu terk edecek.

YEREL SAĞANAKLAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara’nın kuzeyi, Sivas’ın kuzeyi, Kırklareli, Çankırı, Yozgat, Kastamonu, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.