Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul’da korkutan artış

Sağlık Bakanlığı, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı haritasının güncel halini paylaştı. Yayımlanan güncel haritada İstanbul’daki veriler dikkat çekti.

EN ÇOK VAKA OLAN İLLER

Tekirdağ: 747.13

Kırklareli: 830.44

Yalova: 838,25

İstanbul: 920.57

Çanakkale: 962.98

EN AZ VAKA OLAN İLLER

Hakkari: 91.26

Şanlıurfa:91.01

Van: 89.01

Siirt: 83.97

Şırnak: 47.60

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım” dedi.