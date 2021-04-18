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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul’da korkutan artış

İl İl haftalık vaka sayısını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım" dedi. İstanbul'daki artış ise dikkat çekti.

Güncellenme: 19:28, 18/04/2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul’da korkutan artış

Sağlık Bakanlığı, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı haritasının güncel halini paylaştı. Yayımlanan güncel haritada İstanbul’daki veriler dikkat çekti.

EN ÇOK VAKA OLAN İLLER

Tekirdağ: 747.13
Kırklareli: 830.44
Yalova: 838,25
İstanbul: 920.57
Çanakkale: 962.98

EN AZ VAKA OLAN İLLER

Hakkari: 91.26
Şanlıurfa:91.01
Van: 89.01
Siirt: 83.97
Şırnak: 47.60

10 Nisan – 16 Nisan tarihlerine ait haftalık vaka sayısı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım” dedi.

20 Mart – 26 Mart tarihlerine ait haftalık vaka sayısı.

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Yayınlanma Tarihi:19:05,