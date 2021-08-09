Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 9 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) vaka ve vefat verileri

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 9 Ağustos 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 9 Ağustos verilerine göre, 245 bin 253 test yapıldı.

VAKA VE VEFAT SAYISINDA ARTIŞ

Son 24 saatte, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 117 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 7 bin 365 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: ÖNÜMÜZDEKİ 10 GÜN ÇOK ÖNEMLİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz” dedi.

BİR İL DAHA MAVİ OLDU

Öte yandan Hakkari, yüzde 75'in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, “Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkâri insanına teşekkür ediyorum” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 67.89, ikinci doz ortalaması yüzde 47.75, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 77 milyon 552 bin 661 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 8 Ağustos verilerine göre, 239 bin 637 test yapılmıştı. Dün, 22 bin 699 vaka tespit edilirken, 108 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 bin 835 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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