Sağlık Bakanı Koca 18 Ekim corona tablosunu açıkladı! Vaka ve vefatta son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 18 Ekim 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 214 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise büyük artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19’u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli!" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 18 Ekim verilerine göre, 351 bin 165 test yapıldı.

Son 24 saatte, 29 bin 240 yeni vaka tespit edildi. 26 bin 539 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 214 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: ISRARLA ÖNERİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19'u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli!” dedi.

İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 17 Ekim verilerine göre, dün 341 bin 426 test yapılmıştı. Dün, 24 bin 114 vaka tespit edilirken, 186 kişi hayatını kaybetmiş ve 24 bin 403 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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