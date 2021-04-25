Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 25 Nisan tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Test sayısında büyük düşüş gözlenen bugünkü tabloda toplam 260 bin 280 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 801 kişiyle birlikte toplam 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi.

347 CAN DAHA GİTTİ

Tabloya göre son 24 saatte 347 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 38 bin 358’e yükseldi.

Bugün iyileşen 51 bin 236 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 73 bin 644’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİNİN ÜSTÜNDE

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.9, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 590 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 56.3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 35.7 olarak duyuruldu.

DÜN 40 BİN 596 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 339 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 905 yeni hastayla birlikte toplam 40 bin 596 vakanın tespit edildiğini ve 52 bin 297 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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