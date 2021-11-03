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Sahte reçete operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sahte reçete düzenleyerek, uyuşturucu etkisi yapan sentetik ecza hapları satan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Sahte reçete operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Kartepe ilçesinde 5 şüphelinin sahte reçete düzenlediği ihbarını aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında adreste yapılan detaylı aramada uyuşturucu etkisi yapan 216 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan K.T., S.Ç., S.A., K.T. ve E.Ç. isimli şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

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