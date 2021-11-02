Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 16 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde öğretim ve araştırma görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin dikkatini çeken ilan, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Başvuru evrakları ve detaylar haberimizde...

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Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan habere göre; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi birimlerine, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Adaylar 16/11/2021 tarihine kadar başvuru gerçekleştirebilecek.

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