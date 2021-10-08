Samsun şehidini son yolculuğuna uğurladı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde roketatarlı saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne Selma Özköse, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutundan ayrılmadı.

İsmail AKDUMAN

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Suriye’nin kuzeyinde El Bab kenti yakınlarında roketatarlı saldırı sonucu şehit olan 23 yaşındaki Dz. P. Sözleşmeli Er Tayfun Özköse’nin cenazesi dün askeri uçakla memleketi olan Samsun’a getirildi. Burada askeri törenle karşılanan şehit için bugün cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

OĞLUNU BİR AN YALNIZ BIRAKMADI

Şehit Özköse’nin cenazesi ilk olarak Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Ağıtlar ve gözyaşlarıyla karşılanan şehit için Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Bu sırada güçlükle ayakta durmaya çalışan acılı anne Selma Özköse oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna yaslanarak ağladı. Acılı anne oğlunu bir an olsun yalnız bırakmadı.

ŞEHİDİ BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI

Şehit Özköse’nin naaşı, baba ocağında helallik alındıktan sonra Çırakman Camisi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehit Tayfun Özköse, Çırakman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ukrayna çalışan şehidin babası Musa Özköse de acı haberi aldıktan sonra kente gelerek oğlunu son yolculuğuna uğurladı. Cenazeye şehidin ailesinin yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.