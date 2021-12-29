Samuray kılıçlı caniye istenen ceza belli oldu

İstanbul Ataşehir’de, yolda yürüüdüğü sırada Başak Cengiz’i takip ederek samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle iddianame düzenlendi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Ataşehir'de, 9 Kasım 2021 tarihinde akşam saatlerinde yolda yürüyen mimar Başak Cengiz'i takip ederek samuray kılıcıyla öldüren ve tutuklanan Can Göktuğ Boz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Can Göktuğ Boz'un “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan Can Göktuğ Boz'un , “silahla tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetten ise 6 aydan 1 yıla kadar kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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