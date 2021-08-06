Sanatçılar Girişimi’nden açıklama: Ülkemiz için kaygılıyız

Sanatçılar Girişimi, Türkiye’nin önemli sorunları hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Çok sayıda kültür sanat insanının imza attığı açıklamada, iktidara yönelik eleştirel tespitler ve sorgulamaların yanı sıra, muhalefete de uyarı ve çağrılar yer aldı.

GÖKMEN ULU

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Sanatçılar Girişimi çok önemli meselelere değinilen bir kamuoyu açıklaması yaptı. Kültür ve sanat dünyasının birçok isminin imza koyduğu ortak metinde tek adam yönetimi, yangın felaketi, Afganistan'dan Türkiye'ye göç eden erkekler ve bunların akıbeti, yoksulluk, işsizlik, ekonomik sıkıntılar, seçim güvenliği konularına değinildi. Platformun açıklamasında muhalefete de uyarı ve çağrılar yer aldı. “Ülkemiz için kaygılıyız” başlığını taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“MONARŞİLERDE BİLE GÖRÜLMEMİŞ UYGULAMA”

* Türk tipi başkanlık sistemi diye de adlandırılan tek kişi yönetiminin yarattığı sıkıntılar artarak sürmekte. Sorunların başında yargı güvenirliğinin yitmiş olması, yanı sıra da yasamanın elinin kolunun bağlanmış oluşu gelmektedir. Aynı zamanda iktidardaki siyasal partinin başkanı olan cumhurbaşkanının tek bir sözü her türlü yasanın üstündedir. Geçmişteki ve günümüzdeki monarşilerde bile görülmemiş bir uygulamadır bu.

“TOPLUM ALTÜST OLUŞA SÜRÜKLENİYOR”

*Şu günlerde ülkemizi kasıp kavuran yangın felaketinde görüldüğü gibi yönetim hiçbir sorumluluk kabul etmemekte, toplumun gözünün içine bakarak sorumluluğu başka kurumların üzerine atmada çekince görmemekte, toplum bütün bireyleri ve kurumlarıyla gerçek dışı, kabul edilemez bir ortama ve bir altüst oluşa doğru sürüklenmektedir.

“AFGAN ERKEKLERDEN MİLİS GÜCÜ MÜ OLUŞTURULACAK”

*Yaşanmakta olan bir başka felaket, özellikle Afganistan üzerinden dalga dalga gelmekte olan genç erkek topluluklardır. Bu yasa dışı göç olgusunun ülkemizin laik, demokratik, yurtsever yurttaşlarına, nüfusumuzun büyük çoğunluğuna karşı, olası bir milis güç oluşturma hazırlığı olduğu, ülkemizin geleceği için kaygı duymakta olan kesimlerce açıkça dile getirilmektedir. Bu göçmenlerin nerede konuşlandırıldıkları, ne yapmakta oldukları, nasıl bir yaşam sürdürdükleri yanıtını beklediğimiz bir sorudur.

“GENÇLİK UMUTSUZLUK İÇİNDE”

* Yoksulluk, işsizlik dibe vurmuş durumdadır. Tarihinin hiçbir dönemimde köle olmamış, sömürgeleşmemiş bir milletin çocukları olarak, paramızın dünya ölçeğinde baş döndürücü bir hızla değer kaybettiği günümüzde ise başımız ister istemez öne eğilmiştir. Euro, dolar ve benzer para birimlerinin geçerli olduğu ülkelerin düşük düzeyde gelir sahibi yurttaşları bir sömürgeye gelir gibi ülkemizde keyif sürmeye gelirlerken; düşük ve orta düzeyde gelir sahibi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları başka ülkelere seyahat olanaklarını bütünüyle yitirmiş durumdadır.

*Gençliğimiz umutsuzluk içinde çırpınmakta, ilk fırsatta ülkeyi tek etmeye can atmaktadır.

“MUHALEFET EYLEME GEÇMELİ”

* Başta CHP olmak üzere muhalefetin çırpınışlarını görmekle birlikte, toplum daha etken, daha güven ve cesaret verici, sözden çok eyleme dönük etkinliklerin beklentisi içindedir.

* Bizler, yazarlar, şairler, ressamlar, müzisyenler, sinema ve tiyatro sanatçıları, heykeltıraşlar, sanat ve kültürün her dalından sanat insanları, ülkemizin geleceği için büyük kaygı içindeyiz.

* Muhalefetin demokrasi ve sosyal adalet için mücadelesine bütün olanaklarımızla katkı vermeye ve bu uğurda her türlü özveriye hazırız.

“SEÇİM PLANLARI AÇIĞA ÇIKARILMALI”

* Kamuoyu yoklamalarında destek oyları giderek düşmekte olan tek kişi yönetimini sona erdirecek genel seçimlerin güven içinde yapılmasının sağlanması için şimdiden önlemler almak, bu konuda toplumda güven duygusunu somut adımlar ve örneklerle güçlendirmek, tek adam yönetiminin seçimlere ve şimdiden belli olduğu söylenebilecek sonuçlarına yönelik olası planlarını ve hesaplarını açığa çıkarmak gerekiyor.

* Sanatçılar Girişimi bu konuda açıklama ve uyarılarını, ülkemiz için kaygılarımızı, sadece bildirilerle değil; anayasal yurttaşlık haklarımızı sonuna kadar kullanarak toplantılar, gösteriler, etkinlikler yoluyla da sürdürmek kararındadır.

* Dünya tarihinin en büyük devrimlerinden birinin, demokrasi ve çağdaşlık devriminin ürünü olan Türkiye Cumhuriyetini korumak için, cesaretle, kararlılıkla, bütün bir ulusça el ele, omuz omuza olmamız yaşamsal görevimizdir.

KAMUOYU AÇIKLAMASINA İMZA ATANLAR

Mehmet Aksoy (Heykeltıraş), Erdal Alova (Şair), Erendiz Atasü (Yazar), Hikmet Altınkaynak (Yazar), Erdal Atabek (Yazar), Orhan Aydın (Oyuncu), Rutkay Aziz (Oyuncu – yönetmen), Edip Akbayram (Müzisyen), Ayten Akbayram (Seramik sanatçısı), Nazım Alpman (Yazar), Feridun Andaç (Yazar), Mahmut Kemal Arslan (Ressam), Bedri Baykam (Ressam), Sibel Baykam (Yazar), Ataol Behramoğlu (Şair – yazar), Nihat Behram (Şair – yazar), Nevra Bucak (Yazar), Salih Bolat (Şair), Uğur Büke (Çevirmen), İbrahim Baştuğ (Şair), Mazlum Beyhan (Çevirmen), Gülsüm Cengiz (Yazar), Nevzat Çelik (Şair – yazar), Numan Çakır (Oyuncu), Füsun Demirel (Oyuncu), Melike Demirağ (Oyuncu – müzisyen), Gültekin Emre (Şair), Haydar Ergülen (Şair), Ünal Ersözlü (Şair), Müjdat Gezen (Oyuncu-yönetmen), Salih Güney (Sinema sanatçısı), Yaşar Gündem (Oyuncu – yönetmen), Murat Havan (Ressam), Heval (Müzisyen), Meriç Hızal (Heykeltıraş), Barış İnce (Yazar), Ekrem Kahraman (Ressam), Hidayet Karakuş (Şair – yazar), Tuğrul Keskin (Şair), Fazilet Kendirci (Ressam), Arif Keskiner (Yapımcı), Tevfik Kızgınkaya (Yazar), Orhan Kurtuldu (Oyuncu), Macit Koper (Oyuncu), Zülfü Livaneli (Müzisyen – yazar), Ayşe Emel Mesçi (Oyuncu-yönetmen), Mehtap Meral (Müzisyen), Ceylan Mutlu (Ressam), Mustafa Mutlu (Yazar), İsmet Orhan (Yazar), Denizhan Özer (Ressam), Nebil Özgentürk (TV belgesel sanatçısı – yazar), Hasan Öztoprak (Şair – yazar), Adnan Özyalçıner (Yazar -TYS Başkanı), Zeynep oral (Yazar), A. Kadir Paksoy (Şair), Vedat Sakman (Müzisyen), Sali (Ressam), Cem Sağbil (Heykeltıraş), Suavi (Müzisyen), Yusuf Taktak (Ressam), Ahmet Telli (Şair), Cihat Tamer (Oyuncu), Cevat Turan (Yazar), Levent Üzümcü (Tiyatro sanatçısı), Hilmi Yarayıcı (Müzisyen), Özgür Efe Yeşilpınar (Oyuncu), Hüseyin Yurttaş (Şair), Ümit Zileli (Yazar).