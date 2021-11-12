Sarıgül: “Ampulün değişme zamanı geldi”

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidarın tarım politikasını eleştirerek çiftçilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Sarıgül, “Amerika, ‘sen pamuk ekme’, ‘sen tütün ekme’, ‘sen pancar ekme’ diyor; ülkeyi yönetenler ‘peki’ diyor. İktidarı, muhalefeti Amerika karşısında el pençe divan duruyor. Amerika’ya, ‘haddini bil’ diyen tek parti, TDP’dir.” dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Adıyaman'da basın açıklaması yaptı, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Adıyaman AK Parti’ye yüzde 80 oy vermiş ama

“BELLİ Kİ AMPUL ADIYAMAN'A IŞIK VERMEMİŞ”

Adıyaman'ın çok önemli kaynaklara sahip olmasına rağmen bundan istifade edemeyen bir şehir olduğunu belirten Sarıgül, “Adıyaman, AK Parti'ye yüzde 80'lere varan oranda oy vermiş ama belli ki ampul Adıyaman'a ışık vermemiş. Adıyaman'ın verimli toprakları var ama bu topraklar suya kavuşamıyor. Adıyaman Güneydoğu Anadolu Projesi içinde ama yatırımlardan nasibini alamıyor. Devlet iş sahası açmıyor, özel sektör yatırım yapmıyor. Böyle olunca ne oluyor? Adıyaman' da işsizlik oluyor, geçim sıkıntısı oluyor, esnaf siftah yapamıyor.” şeklinde konuştu.

“İKTİDAR ADIYAMANLI ÇİFTÇİYE DESTEK VERMEDİĞİ GİBİ KÖSTEK OLDU”

Bir ülkenin kalkınabilmesi için üretimin şart olduğunu dile getiren Sarıgül, şunları söyledi:

“Üretim neyle olur? Sanayiyle olur, tarımla olur. 19 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti, üretimi değil rantı destekledi. Tarımda 120 milyar dolarlık ithalat yaptı. Paraları benim Adıyamanlı kardeşime değil, Amerikalı, Kanadalı çiftçilere verdi. Adıyamanlı çiftçiye destek vermediği gibi köstek oldu.

‘Tütün ekmeyeceksin' dedi. Neden? Amerika istemiyor da ondan. Bu hep böyle oluyor, Amerika, ‘sen pamuk ekme', ‘sen tütün ekme', ‘sen pancar ekme' diyor; ülkeyi yönetenler ‘peki' diyor. İktidarı, muhalefeti Amerika karşısında el pençe divan duruyor.”

“AMERİKA BİZİM NE EKİP BİÇECEĞİMİZE KARIŞAMAZ”

“Amerika'ya, ‘haddini bil' diyen tek parti, TDP'dir.” diyen Sarıgül, “TDP iktidarında ABD'nin işi çok zor olacak. Çünkü biz tam bağımsız Türkiye diyen partiyiz. Amerika, bizim demokrasimize karışamaz. Amerika bizim ne ekip biçeceğimize karışamaz. Bize akıl veremez, istikamet gösteremez. Bizim Amerika'nın himayesine ve aklına ihtiyacımız yok. TDP iktidarında, Adıyamanlı tütünü ekecek ve satacak. TDP iktidarında Adıyaman'ın ovaları suya kavuşacak. TDP iktidarında Adıyaman'da turizm canlanacak, ticaret gelişecek” ifadelerini kullandı.

“AKP'NİN BU ÜLKEYE VEREBİLECEĞİ BİR ŞEY KALMADI”

Partinin kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin birçok noktasına ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Sarıgül, “Her yerde işsizlik, yoksulluk, geçim sıkıntısı var. Bir ülkede bu kadar fakir, bu kadar işsiz varsa ülkenin iyi idare edildiğini kimse söyleyemez. Çok açık bir şekilde görülüyor ki, AK Parti'nin bu ülkeye verebileceği bir şey kalmadı. Ampulün değişme zamanı geldi. Ülkemize yeni bir heves, yeni bir heyecan lazım. Vicdanlı, merhametli ve ehliyetli kadrolar lazım.” diye konuştu.

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