Sarıgül: Ülkemiz freni olmayan araç gibi yokuş aşağı hızla gidiyor

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TL'nin tarihi değer kaybının ardından iktidara sert sözlerle yüklendi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a da tepki gösteren Sarıgül, “Ülkemiz freni olmayan araç gibi yokuş aşağı hızla gidiyor." dedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Van'da basın açıklaması yaptı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“DOĞMAMIŞ ÇOCUKLARIMIZIN BİLE BORÇ YÜKÜ ARTTI”

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren ve “Bugün ekonomiye ne mi oldu?” diye soran Sarıgül, “Birileri servetine servet kattı. Ev almak için para biriktiren vatandaş ev hayaline veda etti. Araba almak için canını dişine takan genç umutsuzluk girdabına kapıldı. Yakında eşinin dostunun düğünü olan kara kara düşünmeye başladı. Asgari ücretlinin zaten düşük olan alım gücü tamamen bitti. Öğretmenimiz, polisimiz, doktorumuz, işçimiz her biri gelişmiş bir ülkedeki asgari ücretliye özenir hale geldi. Doğmamış çocuklarımızın bile borç yükü arttı.” şeklinde konuştu.

“ÜLKEYİ İNATLA YÖNETEMEZSİNİZ”

“Peki halkın alım gücü, hayalleri, sofrasına koyacağı ekmek çalınırken yetkililer nerede?” sorusunu da dile getiren Sarıgül, “Ekonomiyi yönetenler nerede? Bu işin sorumluluğunu kim alacak? Yaşananların tek sorumlusu hükümettir, dayatılan sistemdir. Buradan hükümete çağrı yapıyorum: Ekonomik gerçeklere ters düşerek aldığınız kararlarla ülkemizi yönetemezsiniz. Teşhisiniz o kadar yanlış ki, tedaviniz doğru olamaz. Ülkeyi yanlış bilgilerinizle, inatla yönetemezsiniz.” açıklamasında bulundu.

“NEDEN GÖREVE DEVAM EDİYORSUNUZ?”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı eleştiren Sarıgül, “Sayın Hazine ve Maliye Bakanı, gerçekleri sayın Cumhurbaşkanı'na anlatamıyorsa görevini yapamıyor demektir. O zaman neden görevinize devam ediyorsunuz? Artık buna dur demek gerekiyor. Ülkemiz freni olmayan araç gibi yokuş aşağı hızla gidiyor.” dedi.

“LÜTFEN HATALARINIZDAN DÖNÜN”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın geçmiş yıllarda ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaları hatırlatan Sarıgül, “Sayın Cumhurbaşkanı yıllar önce, ‘TL'nin itibarı benim kişisel meselemdir' demişti. Bugün bu mesele kalmamış görünüyor. Faiz indirimiyle dolar kurunu yükselterek ithalatı kısıp, cari açığı metazori düşüremezsiniz. Ekonomi hayatın gerçeklerinden ayrı olamaz, lütfen hatalarınızdan dönün ve milletimize artık bu kadar bedel ödetmeyin.” ifadelerini kullandı.

“ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERİN HEPSİNİ 1 YIL İÇİNDE ATAYACAĞIZ”

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Sarıgül, öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara değindi. Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

“Öğretmen mutsuzsa, öğretmen sıkıntı içerisinde çalışıyorsa eğitim ve öğretimde başarılı olamayız. Türkiye Değişim Partisi iktidarında öğretmen maaşlarını şu anki rakamla 10 bin lira olan yoksulluk sınırının üstüne çıkaracağız. Atanamayan öğretmenlerin hepsini bir yıl içinde atayacağız. Öğretmenlerimize verilen eğitim ödeneğini bir maaş tutarına yükselteceğiz.”

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