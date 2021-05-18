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Savcı genelgeleri eleştirdi: ‘Muhtemelen işi kaybedeceğim’ demişti… İnceleme başlatıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, sosyal medya hesabından corona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin yasal olmadığını belirterek resen soruşturma başlattığını açıkladı. Valilik de Akbulut, hakkında idari ve adli inceleme başlattığını duyurdu.

Ahmet KAYA
Güncellenme: 16:09, 18/05/2021
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Savcı genelgeleri eleştirdi: ‘Muhtemelen işi kaybedeceğim’ demişti… İnceleme başlatıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, corona virüs tedbirleri kapsamında alınan yasakların hukuka aykırı olduğunu, aşıların insan sağlığına zararlı olduğunu ileri sürerek resen soruşturma başlattığını açıkladı.

“HAYSİYETLİ BİR HUKUKÇUNUN BUNU YAPMASI LAZIM”

Akbulut, “Ben bunları söylediğim için muhtemelen işimi kaybedeceğim. Başıma bela alacağım. Fakat, haysiyetli bir hukukçunun yapması lazım” dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Akbulut’un sosyal medyadan yaptığı bu açıklamanın ardından Şanlıurfa Valiliği tarafından idari inceleme başlatıldı.

Corona Şanlıurfa savcı sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:15:59,