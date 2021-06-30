SBK’yla ilgili bomba iddia: İstediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu

Avusturya’da tutuklu SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili iddialar gündeme damga vurmaya devam ediyor. KRT TV’de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programına katılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, canlı yayında, Sedat Peker'in, “Cihan Ekşioğlu, İsrail'den 3 milyon dolara aldığı, Twitter ve WhatsApp görüşmelerini takip edebilen yazılımı Türkiye'ye 50 milyon dolara sattığı” iddiasını hatırlattı.

Bu hatırlatma üzerine araya giren Enis Berberoğlu, bir iş insanı arkadaşının tanıklığına dayandırarak, Sezgin Baran Korkmaz’ın, cep telefonundaki bir yazılımla istediği kişinin son WhatsApp yazışmalarını görebildiğini söyledi:

GÖRÜŞMEDEN SONRA DEHŞET İÇİNDEYDİ

– Bundan 8-9 ay önce Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili haberler çıkmaya başladığında çok inandığım ve çok güvendiğim bir iş adamı arkadaşım Sezgin Baran Korkmaz’ı tanıdığını söyledi. Ben de “Git bir sor bakalım bu adama, parasına çökmeye çalışanlar var, içeri atmayı isteyenler var, ABD’den gelen paralar kadar emanet edenler var. Bir konuş bakalım neymiş. Sen de bana söylersin” dedim. Gitti geldi dehşet içindeydi! Samimi söylüyorum ben bu adamı 30 yıldır tanırım, SBK’yla yaptığı görüşmeden sonra tırsmıştı.

– “Ne oldu kardeşim?” dedim. Dedi ki: Enis garip bir şeyler dönüyor. Adam benimle daha ikinci üçüncü oturmasında bu konular gündeme gelince “Bana bir şey olmaz” dedi. Ya nasıl olmaz? Bunlar bunlar konuşuluyor…

SADECE NUMARA GİREREK GÖRMÜŞ

– Üsteleyince çıkartmış cebindeki telefonu. “Numaran kaç senin?” demiş. Almış, son yaptığı WhatsApp konuşmalarını göstermiş! Tekrar ediyorum sadece numara girerek benim arkadaşımın WhatsApp‘tan yaptığı son görüşmeleri takip edebildiğini göstermiş Sezgin Baran Korkmaz.

– Ben o adama inandığım için bunu burada anlatma gereği hissediyorum. Ama niye bu saate kadar anlatmadın dersen. Sendeki (Barış Yarkadaş'ın anlattığı) gibi bilgi yoktu bende. Yani bu ekibin teknik dinleme, teknik takip program üzerine çalıştığını bilseydim o işin üzerine o saatte giderdim. Birtakım çetelerin elinde bizim bilgilerimiz nasıl gezer ya?

MAGAZİN DERGİSİNE ANLATMIŞ

Sedat Peker’in videosunda işaret ettiği Paramount Hotel’in ilk sahibi Atilla Uras’ın kızı Yasemin Victoria Uras, Cihan Ekşioğlu’nun otele tankla girdiğini ve daha sonra Sezgin Baran Korkmaz’ın otele sahip olduğunu iddia etmişti.

2017’nin Haziran ayında magazin dergisi Klass’a kapak olan Ekba Holding’in sahibi Cihan Ekşioğlu’nun verdiği röportajda; MİT’e yazılım sattıklarını, bu yazılımın Twitter ve Whatsapp görüşmelerine ulaşabildiğini açıkladığı ortaya çıktı.

Biz şu anda savunma sanayisiyle ilgili silahlı, silahsız, insansız hava aracı üretiyoruz. (…) Bunun dışında sosyal medya çözümleme ve takip işleri var bizde. Biz takip etmiyoruz bunları, çözümleyen sistemleri istihbarat servislerine satıyoruz. Örneğin Twitter'daki hareketliliği takip edebiliyorsunuz, hangi noktadan çıktığını, çağrıların nereden geldiğini kimin kiminle neler yaptığını çözümleyebiliyoruz.

İSTİHBARAT SERVİSLERİNE SATIYORUZ

– Bunun içinde sosyal medya ve Whatsapp yazışmaları da var. Bunlar çözümlenebiliyor. Biz bu işleri yapmıyoruz bunları devletin istihbarat teşkilatı yapıyor. Biz bu takibin yapılabilmesi için birtakım yazılım ve sistem geliştiriyoruz. Dubai'de bizimle çalışan 100'e yakın Hintli ve Pakistanlı mühendis var. Bu konuda onlar çok iyidir. Uydu takip sistemleri, sosyal medya takip sistemleri üzerine çeşitli yazılımlar var. Biz bunları istihbarat servislerine satıyoruz. Onlar bunların üstüne kendi teknik alt yapılarını birleştirip halkın can ve mal güvenliği için terörist grupları takip ediyoruz.

SUÇ İŞLEYEN İNSANIN TEDİRGİN OLMASI LAZIM

– Normal vatandaşlarımızda bile dinleniyor muyum, takip ediliyor muyum gibi bir algı var. Suç işleyen insanın tedirgin olması lazım. Devlet vatandaşın özel yazışmasıyla uğraşmaz. Eğer bir terörist isen devlete karşı faaliyetin varsa, kamu düzenine karşı bir faaliyetin varsa o zaman incelenirsiniz. Zaten o zaman gizli haberleşme yöntemlerini benimsediğin için devlet de o yüzden takip eder. Devlet durup dururken vatandaşın Whatsapp'ında ne yazıyor diye onu takip etmez ki. Ailevi ya da özel yatak odası ilişkilerini takip etmez. Ama vatandaşta böyle bir psikoloji var.