Şehitkamil Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru alacak

Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından boş zabıta memuru kadroları için genel ve özel şartlara göre 50 istihdam edilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Şehitkamil Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta memuru alınacaktır.

Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 27/09/2021 tarihinden 01/10/2021 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Şehitkamil Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

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