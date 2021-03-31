1 Mart’ta normalleşme döneminin başlangıcıyla tekrardan açılan ancak 1 ay geçmeden tekrardan kısıtlamaların getirildiği kafe-bar-restoran sektöründe çalışanlar ve işletmeciler tepkili. Bugün Kadıköy Bahariye Caddesi’nde bulunan Süreyya Operası Önü’nde eylem düzenleyen sektör çalışanları, “Lebaleb Kongrelerinizin Hesabını Biz Ödemeyeceğiz” pankartı açtı.

Sektör çalışanları, “Kongre kongre gezenlerin ekmeğimize yasaklar koymasını kabul etmiyoruz. İnsan onuruna yakışır düzeyde dahi destek sunmayanların “evlerinize gidin” demesini kabul etmiyoruz. Tüm çalışanlar için güvence istiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

“BÖYLE ADALETSİZLİK OLUR MU?”

“İş yerlerimizi kapatmayın. Ücretsiz izin ödeneğini, işten çıkarma yasağını yıl sonuna kadar uzatın” çağrısında bulunan sektör çalışanları, basın açıklamalarında ise şunları söyledi:

* Biz artık bu virüsün laboratuvarda üretildiğine inanıyoruz. Üretenler Ak Partili. Çünkü bu virüs lokantada, kafede bulaşıyor ama Ak parti kongrelerinde bulaşmıyor. Ak Parti Rize'de, Trabzon'da, Ordu'da corona virüsü vakalarının en yoğun görüldüğü haftada, sağlık açısından en tehlikeli günlerde kongre yaptı. Binlerce kişiyle kongre yapmak serbest, ama kongre salonunun yanında bir kahvede oturup çay içmek yasak.

* Neden: Çünkü salgın var. Buna artık kim, niye inansın! Bir kuralı koyan o kurala uymazsa, halk neden uysun! Kongrelerle, kalabalık cenazelerle, açılış törenleriyle vakaları arttırıp sonra da ‘‘Vakalar yükseldi dükkanlarınızı kapatıyoruz'' diyemezsiniz! İnsanlar bir lokantada oturup yemek yiyemiyor, bir kahvehanede bir bardak çay içemiyor ama Ak Parti binlerce kişiyle kongre yapabiliyor.

* İki kişi sahilde yürüyemiyor, parkta oturamıyor ama Ak Parti binlerce insanla, hem de kapalı salonlarda kongre yapabiliyor. Böyle adaletsizlik olur mu, bu virüs nasıl bir virüs ki Ak Partililere bulaşmıyor ama Ak Partililer dışındaki herkese bulaşıyor.

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