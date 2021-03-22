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Selahattin Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada, 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Güncellenme: 17:10, 22/03/2021
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Selahattin Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası

Selahattin Demirtaş’ın, 2015 yılında Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, Demirtaş’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istedi.

Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Selahattin Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

“CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANI DİREKT HEDEF ALMADIM”

Duruşmada Cumhurbaşkanlığı’na 2 defa aday olduğunu, yıllardır siyaset yaptığını ifade eden sanık Demirtaş, “Hükümeti eleştirdim. Cumhurbaşkanı ve başbakanı direkt hedef almadım” dedi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirtaş’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. DHA

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Yayınlanma Tarihi:17:01,