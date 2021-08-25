Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali Cuma günü başlıyor

“Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali” 27 – 28 – 29 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali” ile yad edilecek.

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Daha önce 30 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan ancak yaşanan yangın ve sel gibi afetler nedeniyle ertelenen “Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali” Cuma günü başlıyor.

HACI BEKTAŞ VELİ FESTİVALİ NE ZAMAN, NEREDE?

Barışın, hümanizmin ve eşitliğin en önemli simgelerinden Hünkâr Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali” ile yad edilecek. 27 – 28 – 29 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek festivalde, usta sanatçılar sahneye çıkacak.

Festival kapsamında belgesel film gösterimleri, video-ışık gösterileri, sergiler, çocuklar için çeşitli atölyeler, uzman araştırmacı ve yazarların katılımıyla gerçekleşecek söyleşiler İstanbullularla buluşacak.

HACI BEKTAŞ VELİ FESTİVALİ PROGRAMI

27 Ağustos 2021, Cuma

17.30 Nilüfer SARITAŞ

18.15 Grup Abdal

19.00 Cem ADRİAN

19.45 Kardeş Türküler

20.35 Şevval SAM

21.35 Kültürel Şov

21.50 Protokol Konuşmaları

22.20 Musa EROĞLU

28 Ağustos 2021, Cumartesi

13.45 Ayhan AYDIN & Erkan AKALIN

14.05 Peyda YURTSEVER

14.25 Ali KAYA ARI

14.45 Özge ÇAM & Cem DOĞAN

15.05 Mahir KUTLUTÜRK

15.25 Hüseyin BEYDİLLİ & Özgür POLAT

15.45 Serdar KEMAL

16.05 Özlem TANER

16.25 İhsan EŞ

16.50 Ali Rıza & Hüseyin ALBAYRAK

18.00 Mikail ASLAN

18.45 Metin&Kemal KAHRAMAN

19.30 Tolga SAĞ & Cengiz ÖZKAN & Muharrem TEMİZ

20.30 Fuat SAKA

21.15 Kültürel Şov

Genel Başkan ve Katılımcı Protokollerle Sergi alanının gezilmesi

21.30 Protokol Konuşmaları

Sn. Ekrem İMAMOĞLU Büyükşehir Belediye Başkanı

Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU CHP Genel Başkanı

22.00 Yavuz TOP

22.15 Arif SAĞ

29 Ağustos 2021, Pazar

13.30 Tayyar ERDEM

13.50 Volkan KAPLAN

14.10 Cem Erdost İLERİ

14.30 Erkan TEKÇİ

14.50 Gülseven MEDAR

15.10 Hüseyin KORKAN KORKMAZ

15.30 Ayfer VARDAR

15.50 Gani PEKŞEN

16.15 Mercan ERZİNCAN

16.45 Sadık GÜRBÜZ

17.10 Gülcihan KOÇ

18.00 Yılmaz ÇELİK

18.30 Dertli DİVANİ

19.10 Ender BALKIR

19.50 İlkay AKKAYA

20.35 Ahmet ASLAN

21.20 Kültürel Şov

21.35 Yeni Türkü

22.35 Moğollar