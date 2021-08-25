Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali Cuma günü başlıyor
“Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali” 27 – 28 – 29 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali” ile yad edilecek.
Daha önce 30 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan ancak yaşanan yangın ve sel gibi afetler nedeniyle ertelenen “Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali” Cuma günü başlıyor.
HACI BEKTAŞ VELİ FESTİVALİ NE ZAMAN, NEREDE?
Barışın, hümanizmin ve eşitliğin en önemli simgelerinden Hünkâr Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali” ile yad edilecek. 27 – 28 – 29 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek festivalde, usta sanatçılar sahneye çıkacak.
Festival kapsamında belgesel film gösterimleri, video-ışık gösterileri, sergiler, çocuklar için çeşitli atölyeler, uzman araştırmacı ve yazarların katılımıyla gerçekleşecek söyleşiler İstanbullularla buluşacak.
HACI BEKTAŞ VELİ FESTİVALİ PROGRAMI
27 Ağustos 2021, Cuma
17.30 Nilüfer SARITAŞ
18.15 Grup Abdal
19.00 Cem ADRİAN
19.45 Kardeş Türküler
20.35 Şevval SAM
21.35 Kültürel Şov
21.50 Protokol Konuşmaları
22.20 Musa EROĞLU
28 Ağustos 2021, Cumartesi
13.45 Ayhan AYDIN & Erkan AKALIN
14.05 Peyda YURTSEVER
14.25 Ali KAYA ARI
14.45 Özge ÇAM & Cem DOĞAN
15.05 Mahir KUTLUTÜRK
15.25 Hüseyin BEYDİLLİ & Özgür POLAT
15.45 Serdar KEMAL
16.05 Özlem TANER
16.25 İhsan EŞ
16.50 Ali Rıza & Hüseyin ALBAYRAK
18.00 Mikail ASLAN
18.45 Metin&Kemal KAHRAMAN
19.30 Tolga SAĞ & Cengiz ÖZKAN & Muharrem TEMİZ
20.30 Fuat SAKA
21.15 Kültürel Şov
Genel Başkan ve Katılımcı Protokollerle Sergi alanının gezilmesi
21.30 Protokol Konuşmaları
Sn. Ekrem İMAMOĞLU Büyükşehir Belediye Başkanı
Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU CHP Genel Başkanı
22.00 Yavuz TOP
22.15 Arif SAĞ
29 Ağustos 2021, Pazar
13.30 Tayyar ERDEM
13.50 Volkan KAPLAN
14.10 Cem Erdost İLERİ
14.30 Erkan TEKÇİ
14.50 Gülseven MEDAR
15.10 Hüseyin KORKAN KORKMAZ
15.30 Ayfer VARDAR
15.50 Gani PEKŞEN
16.15 Mercan ERZİNCAN
16.45 Sadık GÜRBÜZ
17.10 Gülcihan KOÇ
18.00 Yılmaz ÇELİK
18.30 Dertli DİVANİ
19.10 Ender BALKIR
19.50 İlkay AKKAYA
20.35 Ahmet ASLAN
21.20 Kültürel Şov
21.35 Yeni Türkü
22.35 Moğollar