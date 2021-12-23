Siirt Üniversitesi akademik personel alacak

Siirt Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 32 öğretim üyesi ve 26 öğretim elemanı alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Siirt Üniversitesi Rektörlüğü, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 32 Öğretim Üyesi ve 26 Öğretim Elemanı alımı yapacak.

İlan için başvurular 6 Ocak 2022 tarihine kadar yapılabilecek. Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

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