Şile ve Güngören’deki İBB mülkleri, AKP’li ilçe belediyelerine devredildi

Beyoğlu Örnekte Öğrenci Yurdu'nun tahsisi ile ilgili yaşanan krizin bir yılın sonunda uzlaşı ile çözüldüğü İBB Meclisi'nin 27 Mayıs tarihli oturumunda benzer bir krize neden olacak iki karar alındı. AKP'li meclis üyelerinin 24 Mayıs tarihli ilk meclis oturumunda Şile ve Güngören ile ilgili verdiği tahsisle ilgili önergeler jet hızı ile komisyondan çıkarak meclis gündemine getirildi.

Şile Çavuş Mahallesi'nde 7 bin 535 metrekarelik parsel üzerinde yer alan ek hizmet binası olarak kullanılan Şile Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü binası, Şile Belediye Başkanlığı'na bedelsiz olarak devredildi. AKP-MHP grubunun oyları ile alınan devir kararına CHP “hayır” oyu kullandı.

“BELEDİYELER ARASINDA MÜZAKERE EDİLMELİ”

CHP grubu karara “belediyeler arasında karşılıklı müzakere ile kurumlar arası işbirliği gerektiren konulan yerleşmiş usuller göz ardı edilerek uzlaşı yolu denenmeden belediyelerin teknik ekiplerinden ve ilgili müdürlüklerinden görüş alınmaksınız detaylı inceleme yapılmadan önerge olarak getirilmesi doğru değildir” şeklinde muhalefet şerhi düştü.

MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Güngören Güneştepe Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Millet Bahçesi yapılmak üzere yatırım programına alınan TOKİ tarafından proje çalışması yürütülen bölgede kalan, mülkiyeti İBB'ye ait yaklaşık 20 bin metrekarelik alan da 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Güngören Belediye Başkanlığı'na oy çokluğu ile tahsis edildi. CHP grubu, karara aynı gerekçe ile muhalefet şerhi düşerek “ret” oyu kullandı. Devredilen parseller üzerinde Aliya İzzet Begoviç Parkı, Spor Parkı ve Güneştepe Spor Sahası ve kültür merkezi bulunuyor.