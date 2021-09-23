Sinemasal kurucusu Enes Kaya’ya silahlı saldırı

Sinemasal kurucusu Enes Kaya, Fatih Balat’ta yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı anı kameralara yansıdı.

Sozcu.com.tr

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Olay, İstanbul Balat'ta meydana geldi. Sinemasal kurucusu Enes Kaya, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kaya birkaç el ateş edilmesi sonucu yaralanırken, olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Enes Kaya hastaneye kaldırıldı.

Enes Kaya'ya silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kaya sokakta yürüdüğü esnada yanına yaklaşan kişinin birkaç el ateş ettiği görülüyor.