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Sinop’ta panik anları: Köprüde çökme tehlikesi

Sinop'un Ayancık ilçesinde vatandaşlar insan zinciri oluşturduğu sırada kalabalıktan sarsıntı meydana geldi... Köprü, hemen boşaltıldı.

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Sinop Ayancık’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin ardından ilçede bulunan 2 köprü, hasar gördü.

İlçenin iki yakasına ulaşımın sağlandığı hasarlı köprünün üzerinde erzak yardımları için yaklaşık 200 metrelik insan zinciri oluşturuldu.

Köprü üzerinde su ve yiyecek yardımları elden ele uzatılarak, halka ulaştırıldı.

Yardım yapıldığı sırada kısa süreli sarsıntı meydana gelince köprü, hemen boşaltıldı. Köprü, daha sonra kontrollü olarak tekrar yaya trafiğine açıldı. (DHA)

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