Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz tahliye edildi

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, Kasım 2020’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 kişiyle birlikte gözaltına alındıktan sonra, ‘Örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Savcılık, Yavuz hakkında, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame düzenleyerek 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talep etmişti.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Cihan Yavuz, tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumundan getirildi. Yavuz’un avukatları da duruşmada hazır bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

“HERHANGİ BİR YASADIŞILIK YOKTUR”

Mahkemede savunma yapan Cihan Yavuz, hakkındaki iddiaların bir siyasi partinin çalışmaları kapsamında kaldığını söyleyerek, “Herhangi bir yasa dışılık yoktur. Bir televizyon kanalına katılarak miting çağrısı yaptığım iddiası var. O dönemde HDP’de siyasetçiydim. HDP bir siyasi parti olarak bir mitinge davet edilmişti. Biz de kitlemize bunun çağrısını yaptık. Bir televizyon kanalı, miting hakkında bilgi almak için yayınlarına bağlanmamı istedi ben de bilgi vermek için bağlandım. O dönem HDP’nin açlık grevlerinin bitmesine dair bir gündemi vardı. Bunları anlattım. Bir başka basında benim açlık grevlerine destek çağrısı yaptığım yazılmıştı. Bunları kabul etmiyorum” dedi.

“SUÇLAMALARI KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİ”

Yavuz, “Parti yöneticilerinden birinin telefonunda olan bir fotoğraf var. İddianamede, fotoğraf 27 Aralıkta çekildiği içi ‘Örgütün yıldönümü toplantısı’ dendi. Siyasetçiyiz, zaman zaman sokakta ziyaretlerde fotoğraflar çekinebiliriz. Suçlamaları kabul etmem mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“CEZAEVİNDE İNSANLIK DIŞI MUAMELELER YAŞADIM”

Cezaevine transferi sırasında corona virüsüne yakalandığını söyleyen Yavuz, “Cezaevinde 23 gün boyunca insanlık dışı muameleler yaşadım. Ceza içinde ceza gibiydi. Maddi manevi anlamda çok zorluk çektim. Bu süreç hem bana hem aileme çok zorluk yarattı. Açık kimliğim, adresim, görevim belli” diyerek, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Mahkemede savunma yapan sanık avukatları ise, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ifade ederek, tutuklulukta geçirdiği sürenin göz önünde bulundurulup tahliye edilmesini talep ettiler.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Cihan Yavuz’un İstanbul il sınırlarını terk etmemek, haftada 2 gün imza ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla, suç vasfının değişme ihtimaline karşı tahliye edilmesine karar verdi.