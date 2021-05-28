Siyasetin şair beyefendisi: Bülent Ecevit

Türk siyasi hayatının en önemli isimlerinden biri olan Bülent Ecevit, 97 yıl önce bugün doğmuştu.

28 Mayıs 1925 doğumlu olan ve 15 yıl önce hayata veda eden Ecevit, siyasete nezaketi ve “Sayın” kelimesini getirdi. “Karaoğlan” ve “Kıbrıs Fatihi” olarak hafızalara kazındı. Renkler bile ona uyarlandı ve gömleklerinden “Ecevit mavisi” doğdu. “Biz milliyetçiliği duvarlara değil, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağlarına yazdık” diyen de, “Aramızda bir mavi büyü, birbirinden güzel iki milletiz” ifadesini kullanarak Türk-Yunan dostluğu üzerine en duygulu şiiri yazan da o oldu.

Eşine “Elele büyüttük sevgiyi'' diye seslenirken, kara elmas işçilerinin gönlünü, ‘Zonguldak Milletvekili' sıfatıyla kazandı.

SAYIN MALATYA CANAVARI!

“Sayın” demeden cümlesine başlamayan Ecevit o kadar kibardı ki, bir basın toplantısı sırasında o günlerde ‘Malatya Canavarı' adıyla bilinen ve seri cinayetlerden aranan katilin yakalandığı haberini bile, “Sayın Malatya Canavarı yakalanmıştır” diyerek açıklamıştı. 49 yıl süreyle siyasi hayatın içinde olan Ecevit, CHP ve DSP liderliği yaptı, defalarca Başbakanlık koltuğuna oturdu, Çalışma Bakanlığı döneminde işçi haklarını yasalara yerleştirdi. 6 kez suikast girişimine uğradı. 12 Eylül sonrası Hamzakoy'da sürgün hayatı yaşadı. 81 yıllık ömrü, dürüstlüğün simgesi olarak, lüks ve şatafattan uzak geçti.

NE DEDİLER?

Hüsamettin ÖZKAN (DSP):

Siyasete saygı getirmişti

Merhum Ecevit, Türk siyasetine saygı ve incelik getiren bir isimdi. Kendisi ile uzun yıllar birlikte çalıştık, baba oğul gibiydik. Her zaman halkını ön planda tutan, ülkenin huzur ve refahı için çalışan, insan odaklı politikaları ile milyonların gönlünü kazanan bir devlet adamıydı. Karşıt fikirlere daima önem veren, açık görüşlü bir kişiliği vardı. İnançlara saygılı laiklik söylemiyle, Türk halkının tümünü kucakladı. Gerçek bir Atatürkçü, demokrat, özgürlükçü, halkçı, eşitlikçiydi. Milletin Karaoğlan'ı olarak aramızdan ayrıldı. Kendisi ile birlikte çalışma olanağı bulmanın onurunu yaşıyorum. Saygı, minnet, rahmetle anıyorum.

Koray AYDIN (MHP-iYi):

Emekçi dostuydu

Farklı fikir ve siyasi partilere mensup olmamıza rağmen kendisiyle yollarımız 57. hükümette kesişti. Nazik, anlayışlı, saygılı ve sanatçı ruhlu kişiliğine yakından şahit oldum. 17 Ağustos depreminde benim Bakanlığıma çok büyük işler düştü. O zor görevlerin altından kalkmayı başardık. Rahmetli Ecevit de bana, “Devlet nerede ?’ sorusuna en güzel cevabı verdiğin için teşekkür ediyorum” dedi. Bakanlığımızda şoföründen bile daha az maaş alan mühendislerin sorununu kendisine aktarınca derhal konuya el attı. Bugün işçi ve memurlar sendika ve toplu sözleşmeden yararlanıp, özlük haklarında iyileştirmeler elde edebiliyorsa “Emekçi dostu” Ecevit'in katkısını inkâr edemezler. Ruhu şad, mekânı

Cennet olsun.

Erkan MUMCU (ANAP-AKP):

Kendisine haksızlık edildi

Bülent Ecevit denilince aklıma ilk gelen nezakettir. Siyasi üslubundaki doğallık ve nezaketin başka örneği de yoktur. Birini küçük görüp, aşağıladığına hiç rastlamadım. 1970'li yıllarda çizdiği ‘Fakirin umudu' imajını abartılı bulurdum. Ama onu tanıdıkça en önemli duyarlılığının, halk ve kamuya ait malların titizlikle korunması ilkesi olduğunu gördüm. Tarihe saygı borcumdan dolayı şunu da söylemeliyim. Son dönemde ciddi sağlık sorunları yaşadı, unutkanlık ve aynı şeyi tekrar etme emareleri arttı. Buna rağmen o koşullarda hükümette ağır bir yük taşımaya mecbur bırakılıp, kendisine haksızlık edildi.

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