Skandal iddia: Öğrenciler yıkım kararı olan okullara nakledildi

Tunceli'nin Ovacık ilçe Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, eğitim öğretime başlanılmasına rağmen ilçe merkezinde olan 2 okulun riskli olduğu gerekçesiyle tadilat çalışmalarına yeni başlanıldığını ve tadilat yapılan okullardaki öğrencilerin ise yıkım kararı verilen okullara nakledildiğini iddia etti.

Evren DEMİRDAŞ

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Türkiye genelinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başlamasına rağmen Tunceli'nin Ovacık ilçe merkezinde bulunan okulların tadilatlarına yeni başlanılmasına Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül tepki gösterdi. Sarıgül, ”Okulları riskli ve depreme dayanıksız olduğu için tadilata alıyorlar. Peki, bu öğrenciler riskli yapılardan alınıp nereye gönderiliyor? Yıkım kararı alınmış binalara maalesef” dedi.

ÖĞRENCİLER YIKIM KARARI ALINAN OKULA TAŞINMIŞ

Sarıgül sözlerine şöyle devam etti: “Ovacık merkezde lise, ortaokul ve ilkokul olmak üzere 3 tane okul var. Şehit Hakim Onur Alan İlkokulu olarak eğitim veren binayı riskli diye tadilata almışlar. Burada okuyan öğrencileri ise Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ortaokuluna naklederek burada iki eğitime başlattılar. Ortaokul öğrencileri sabah, ilkokul öğrencileri ise öğleden sonra eğitim görüyorlar. Ancak ilkokul öğrencileri ve ortaokul öğrencilerinin eğitim gördüğü Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ortaokulu binasının yıkım kararı var. Öğrencileri riskli diyerek çıkarıp yıkım kararı olan okula taşımışlar. Bir buçuk yıl boyunca bekleyip okul tadilatlarına okulların açıldığı gün başlamışlar. Mareşal Fevzi Çakmak Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni de tadilata alınan okulun öğrencilerine ise Halk Eğitim Merkezinde eğitim veriliyor ancak Halk Eğitim Merkezinin de yıkım kararı var. Her okulda yaklaşık 130 öğrenci eğitim görüyor”

“TADİLATLAR BU SENE TAMAMLANMAZ”

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptıkları görüşmeden ihalelerin yeni yapılmasından kaynaklı gecikmenin olduğunu belirten Sarıgül, “Türkiye'nin eğitim öğretimin bu kadar yüksek olduğu bir ilçede okulların açıldığı gün ilçemizdeki okulların tadilata alınıp çocukların iki öğretimle yani sabah ve öğleden sonra ilk ve ortaokul öğrencilerin eğitime tabi tutulması o çocukların sabah 06.00'da kaldırılması yarın öbür gün soğuklar geldiğinde okula götürülmesi bu kadar zorken maalesef böyle bir işlem yapıldı. Yaklaşık 45 gün içerisinde biter diyorlar ama buranın kış koşullarını düşünürsek bu tadilatların bu sene tamamlanmayacağını tahmin etmekteyiz” diye kaydetti.

“ÖĞRENCİLER SPOR SALONUNDA EĞİTİM GÖRÜYOR”

Bir başka okulun spor salonunda öğrencilerin eğitim gördüğünü söyleyen Sarıgül, “Birçok yerde yıkım kararı alınmış eğitim yapılıyor ama tadilata ihtiyaç olan yerlerde riskli diye eğitime ara veriliyor. Bu kabul edilebilir bir durum mudur? Daha önce bu okullar yapıldığında projeleri belediyeye verilmiş olsaydı ya da denetime tabi tutulmuş olsaydı bugün tadilata ihtiyaçları olmazdı. Bugün tadilat yaptıkları okullarında projelerini belediyelerini getirselerdi yarın öbür gün bir sorunla karşılamazdı. Maalesef yine getirmiyorlar. Nasıl bir tadilat ve proje olduğunu bilmiyoruz belki de iki yıl sonra bu okullarda yıkılacak. İki yıldır eğitim öğretim yok ve okulun açıldığı gün ve kış ayına yaklaşılmış bir zamanda biz tadilat yapıyoruz. Koca bir yaz boyu uyuyan bir ülke gibiyiz” ifadelerini kullandı.