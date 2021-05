Soma davasında karar beklenirken, mahkeme başkanı değişti

Görev süresi 7 Haziran’da dolacak olan HSK, TBMM’de yeni HSK üyelerinin seçildiği süreçte kapsamlı bir yaz kararnamesi yayımladı. Yayınlanan kararname ile 2582’si adli 488’i idari olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Kararname ile Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının davasına yeniden bakan Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Salih Pehlivanoğlu'nun da görev yeri değişti. 14 Haziran tarihinde dava ile ilgili karar vermesi beklenen mahkeme heyeti başkanı Salih Pehlivanoğlu, Denizli'ye atandı. Pehlivanoğlu'nun yerine Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serkan Erdoğan'ın atandığı öğrenildi.

NELER YAŞANMIŞTI

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından yürütülen adli süreçte mahkeme heyeti aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın da bulunduğu tutuklu 5 sanık için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 9 tutuksuz sanık için de 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları verdi. Şirketin patronu Alp Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.

Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, ‘olası kastla insan öldürme’ suçundan ceza alan Can Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bunun üzerine sanıklar Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava 13 Nisan tarihinde yeniden görülmeye başladı.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ile baş mühendisler Efkan Kurt, Adem Ormanoğlu ve Haluk Evinç olmak üzere 4 sanık tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Mayıs tarihinde görülen ikinci dava ise mahkeme başkanı Salih Pehlivanoğlu, mağdur madenci ailelerini dinledikten sonra mağdur madenci ailelerinin avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını sunması ve avukatların ‘Reddi hakim' talebinin bir üst mahkemeye itiraz sürecinin tamamlanması amacıyla duruşmayı 14 Haziran tarihine ertelemişti.

“ADALETİN ÖLDÜĞÜNÜ SOMA DAVASINDA GÖRDÜK”

14 Haziran'da karar vermesi beklenilen mahkeme heyeti başkanı Salih Pehlivanoğlu'nun değiştirilmesiyle ilgili olarak değerlendirmede bulunan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, atamayla birlikte adalete olan güvenirliliğin bir kez daha sarsıldığını dile getirdi. Türkiye'de bir çürümüşlüğün yaşandığına dikkat çeken CHP'li Bakırlıoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'de şu anda siyasetçilerin mafya olan ilişkileri bahsediliyor. Bir çürümüşlük var. Bu çürümüşlüğü görebileceğimiz en iyi yer Soma davasıdır. Bile bile insanlar ölüme gönderildi. 7 yıl önce 301 yuvaya ateş düştü. Aradan 7 yıl geçti. Yargılama süreci hala bir yere gelemedi. Mahkeme heyetinin 14 Haziran'da karar verilmesini bekliyoruz. Ancak HSK'nın son kararnamesi ile yine mahkeme başkanı değişti. Anlaşıldı ki bu süreç uzayacak. Ama sonuç değişeceğine inanmıyorum. Gelen hakimin milyonlarca sayfadan oluşan dosyayı incelemesini veya bu dosyadan hakkaniyetli karar vermesi beklenemez. Böyle bir iradenin olacağını da sanmıyorum.

Herkesin güvenini kazanmış mahkeme heyeti vardı. Ama tam karar çıkacakken mahkeme heyeti değiştirildi. Eğer karar veriş olsaydı Türkiye'nin vicdanı rahatlatılacaktı. Daha sonra iş cinayetinden sabıkalı bir mahkeme heyeti başkanı getirildi. Daha sonra sanıklara verilebilecek en düşük karar verildi. Ardından Yargıtay 12. Dairesi kendi verdiği kararı bozarak vicdanları yaralayan bir karar verdi. Yargıtay cebren ve hile ile siyasi baskılarla kendi kararını bozdu. Bu mahkeme süreci çürümenin ne boyutlara geldiğini göstermektedir. Adaletin öldüğünü de bu Soma davasında gördük. Adalet devletin dinidir derler. Eğer adalet çürümüşse bütün kurumlar çürüme içerisindedir.

Soma davasında ‘Siz Türkiye'de sermayeyi yargılayamazsınız' denmektedir. İşte bu nedenle sanıkların yargılamadığı Soma davasından sonra Türkiye'de birçok çeşitli facialar yaşandı. Ancak biz yinede bu sürecin takipçisi olmaya ve davayı sonuna kadar takip etmeye devam edeceğiz. Siyasetin gölgesinde verilen kararlara itirazımız devam edecek.”

“ATAMA SİYASİ MÜDAHALENİN KANITIDIR”

Maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin avukatı Can Atalay, Soma davasında mahkeme heyeti değişikliğinin ilk yaşanan bir durum olmadığını hatırlatılarak, davada her karar aşamasına gelindiğinde mahkeme başkanının siyasi baskılarla değiştirildiğini iddia etti. Avukat Can Atalay yaptığı açıklamada şu ifadele yer verdi:

“Bu dosyada daha önce karar aşamasına gelinmişken yüzlerce tanık dinleyen; aileleri, sanıkları doğrudan dinleyen, madeni inip madende keşif yapan mahkeme başkanı ve heyetini değiştirmişlerdi. Daha sonra son derece tartışmalı kararlara imza attığı ve duruşmalarda çok sert sözler kullandığı için eleştirdiğimiz bir mahkeme heyeti başkanı atadılar. Yine karar aşamasına gelmişken milyonlarca sayfa içeren ve sadece gerekçeli kararı 6 bin 94 sayfalı dosyalı davada yine karar aşamasındaki mahkeme heyetinin başkanını değiştiriyorlar. HSK'nın son kararı bize şunu gösteriyor ki, bu dosyaya siyasi müdahalenin ne kadar yüksek dozda olduğunun kanıtıdır. Bizce kararanı eleştirsek ve kararına kefil olmasak dahi bu mahkeme heyeti dosyadan elini çekmeden karar vermelidir. Bizim talebimiz budur. Bu mahkeme heyetinin reddi söz konusu oldu. Ancak yinede vereceği karar kefil değiliz. Yargıtay'da yapılan işten sonra artık bu heyetin karar vermesini bekliyoruz.”

MANİSA BAROSU: 2 AŞAMA VAR, KARAR VERİR VEYA SÜREÇ UZAR

Manisa Baro Başkanı Ali Arslan ise görev yeri değişen Akhisar ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Salih Pehlivanoğlu'nun adli tatil başlayana kadar görevinde kalacağına ve 14 haziran tarihinde karar verileceğine inandıklarını, ancak karar vermeden değişiklik olursa davanın yine uzayacağını ifade etti. Manisa Baro Başkanı Arslan Soma davasında kendilerini iki aşamanın beklediğinin altını çizerek şöyle konuştu:

“Duruşma 14 Haziran'a bırakıldı. Yaz kararnameleri önce açıklanıyor. Ama uygulanması adi tatilde olmak üzere denilebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda böyle bir durum yaşanmıştı. Kararname çıktıktan sonra ertesi gün veya diğer gün hemen yeri değişmiyor. Eski uygulama değişti. Bu nedenle Akhisar ağır Ceza Mahkemesi başkanı görevine Temmuz başına kadar veya adli tatile kadar görevine devam edebilir. Böyle olunca 14 Haziran'da duruşmaya aynı başkan çıkabilir. Bizim temennimiz 14 Haziran'daki duruşmada başkanın karar vermesi. Zaten ön son duruşmada bunu söyledik. Mahkeme başkanına ‘Siz yaz kararnamesi çıkmadan duruşmayı bitirmek istiyorsunuz' diye söylemiştik. Sanırım bun nedenle karar verebilir.

Salih Pehlivanoğlu'da zaten bu davayı bitirmek istiyor. Belki Adalet Bakanlığı'nın da böyle bir isteğinin olduğunu düşünüyoruz. Ancak yeni talepler veya gelişmeler olursa dava yine uzayabilir. Bu başkanını iradesinde değil. Bu heyet azda olsa dosyayı bildiği için karar verip, kararı yazıp öyle gitmek isteyebilir. Ancak diyelim ki yeni talepler ve gelişmeler olursa dava uzar ve davaya yeni başkan başmak zorunda kalır. Böyle olursa dava yine 5-6 ay daha uzayabilir. Sürecin uzamasına sebep olur.”