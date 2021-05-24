Soma davasının ikinci duruşması ‘adalet’ sesleriyle başladı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından yürütülen adli süreçte Mahkeme heyeti, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın da bulunduğu tutuklu 5 sanık için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 9 tutuksuz sanık için de 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları verdi. Şirketin patronu Alp Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.

Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, ‘olası kastla insan öldürme’ suçundan ceza alan Can Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bunun üzerine sanıklar Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava 13 Nisan tarihinde yeniden görülmeye başladı.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ile baş mühendisler Efkan Kurt, Adem Ormanoğlu ve Haluk Evinç olmak üzere 4 sanık tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

ŞEHİT MADENCİ YAKINLARI ‘ADALET' SESLERİYLE YÜRÜDÜ

Soma davasının ikinci duruşması öncesi şehit madenci yakınları, sivil toplum örgütleriyle birlikte ‘Adalet' sesleri haykırarak yürüdü.

Ellerinde döviz ve pankartlarla alana gelen kalabalık, duruşmanın yapılacağı salonun girişinde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen de katıldı.

“TÜRKİYE'DE EN UCUZ MALİYET KALEMİ İŞÇİ CANI”

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin önünde yapılan basın açıklamasında konuşan madenci yakınlarının avukatı Can Atalay, Soma'da adalet sağlanana kadar mücadelelerin devam edeceğini dile getirdi.

Avukat Can Atalay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “7 yıldır olanı olduğu gibi görmemek için olmadık dümen çevirdiler. Türkiye'de en ucuz maliyet kalemi işçi canı. Bu düzen böyle gitmek. İşçilerin canını hiçe sayarak sadece cebinizi dolduruyorsunuz. Bu ülkede kimse ekmeğini kazanırken işçilerin öldürülmemesi için mücadele ediyoruz. Suçüstü yakalandılar. Avukat arkadaşlarımızı tutukladılar, arkadaşlarımıza ceza verdiler. Bu davayı takip ettikleri için ceza aldılar. Savcılara tekliflerde bulundular. Duruşma salonunda hakim tehdit etti bunlar…Eylülde karar veren Yargıtay'ı Ocak'ta değiştirdiler. Tezgahın ne kadar, dönen paranın ne kadar büyük olduğuna ve kullanılan paranın ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Bu kanıttır. Ocak ayında dönen dolabı herkes biliyor. Biz dönen bu oyunu bozacağız.”

Açıklamanın ardından grup, duruşmayı izlemek için dağıldı. Duruşmanın yapılacağı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma salonuna dönüştürülen konferans salonunun etrafını barikatlarla çeviren polis ekipleri, davayı takip edecek olan aileler ve avukatlara HES kodu sorgulaması yaptı.