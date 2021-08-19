Soma’da 1500 madenci eylem başlattı

Manisa’nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik’te çalışan yaklaşık 1500 işçi, kendilerine baskı, mobbing ve yevmiye cezaları uygulandığı gerekçesiyle eylem başlattı.

İLKER KILIÇASLAN

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301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası ve yıllardır haklarını aramak için mücadele veren madencilerle Türkiye'ye ismini duyuran Manisa'nın Soma ilçesi bu kez madencilerin toplu eylemi ile tekrar gündeme gledi.

Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik'te görev yapan yaklaşık 1500 maden işçisi sabah vardiyasından sonra evlerine dönmeyerek eyleme başladı. Kendilerine mobbing, baskı ve yevmiye cezalarının uygulandığını ifade eden madenciler maden ocağının önünden ayrılmazken, jandarma ise geniş güvenlik önlemleri aldı.

“390 MADEN İŞÇİSİ GEÇTİĞİMİZ AY İŞTEN ÇIKARTILDI”

İmbat'a ait maden ocağının önünde eylemlerini sürdüren madenciler, geçtiğimiz temmuz ayı içerisinde haksız gerekçelerle yaklaşık 390 madencinin işten çıkartıldığını ifade etti.

Kendilerine son 2 yıldır baskı uygulandığını ifade eden madenciler ayrıca, son aylarda maden yöneticileri tarafından kendilerine yönelik mobbingin arttığını ve yevmiye cezalarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

“MADENCİLERİN ARTIK SABRI KALMADI”

İmbat Maden işçilerinin eylemine destek veren Bağımsız Maden İş Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Gökay Çakır, son 2 yıldır maden işletmesi yöneticileri tarafından uygulanan yoğun baskıdan dolayı işçilerin artık sabrının taştığını ve bir an önce baskıların durmasını talep ettiğini ifade etti.

Sendika yöneticisi Çakır yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

* Son 2 yıldır baskıların olduğuna yönelik sendikamıza çeşitli şikayetler geliyordu. Biz bu iddiaları maden yöneticileri ile görüştük ve baskı yapmamaları konusunda uyardık. Ayrıca işçilere sabırlı olmalarını söyledik. Ancak son aylarda baskı ile birlikte mobbingler artınca ve yevmiyeleri kesilmeye başlayınca madencilerin sabrı taştı.

* Sabah vardiyasından çıkan 1500'e yakın işçi evlerine gitmeyerek maden ocağının önünde haklarını aramaya başladı. Sendika olarak biz de onların yanındayız. Artık kirli ellerini madencilerin üzerinden çeksinler. Madencilere baskı yapmasınlar. Bu baskılar sonlana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

* İşçiler arasındaki kültürel farklılıkları, hassasiyetleri kaşıyan davranışlarda bulunan amirler görevden alınmalı, işçilerin taleplerine özen gösterilmeli, diyalogla sorun ivedilikle çözülmelidir.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI MADENCİLERLE GÖRÜŞÜYOR

Sendika yönetici Çakır ayrıca, madencileri yatıştırmak ve eylemden vazgeçirmek için Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ile AKP'li Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un maden ocağına geldiğini ancak maden yöneticilerinden birinin gelmediğini ifade etti.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ile AKP'li Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un eylemdeki madencilerle görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.

ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ GETİRİLDİ

Madenciler akşam saatlerine kadar eylemini sürdürdü. Şirket yöneticilerini bekleyen madencilerine karşısına çevik kuvvet ekipleri geldi.

Bağımsız Maden İş’ten yapılan açıklamada, “1500 madenci Soma İmbat Madencilik'te kararlı bekleyişimizi sürdürüyoruz. Madencilerin karşısına şirketten muhatap çıkmalıdır. Madene çevik kuvvetler geldi. Karşımızda muhatap görmek istiyoruz, polis değil. Maden işçisini tanıyan bir yönetici aklı karşısına çevik ve jandarmayla çıkmaz. Madenciler şirket yönetiminden muhatap bekliyorlar. Kolluğu sorumsuz bir şirket yönetiminin sopası olarak kullanmanın öngörülemez sonuçları olur. Madenciye saygı göstermeyi herkes öğrenecek” denildi.

ARBEDE YAŞANDI

Madenciler ‘yönetim istifa’ sloganları atarken çevik kuvvet ekipleri ve jandarmanın müdahalesiyle arbede yaşandı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle madenciler eylem yaptıkları alandan çıkarıldı.