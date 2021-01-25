Son Dakika… 6,5 milyon doz aşı İstanbul’da

Çin’den sipariş edilen Sinovac aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşı Türkiye’ye getirildi. Aşıları taşıyan THY uçağı saat 06.15’te İstanbul Havalimanı’na indi. Aşılar gümrük işlemlerinin ardından başka bir uçağa yüklenerek Ankara’ya götürülecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'den sipariş edilen coronavirüs aşısının üç milyon dozluk ilk bölümü geçtiğimiz 29 Aralık sabahı Türkiye'ye ulaşmıştı. Gerekli testlerin ardından geçtiğimiz günlerde aşılama çalışmaları başlarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni aşıların gelişine ilişkin yaptığı açıklamada, “İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak” ifadelerine yer vermişti.

6,5 MİLYON DOZ AŞI GETİRİLDİ

Bu doğrultuda 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatın 6,5 milyon dozluk ilk bölümü bu sabah İstanbul'a ulaştı. Dün gece saatlerinde Çin'in başkenti Pekin'den havalanan Boeing 777 tipi Turkish Cargo uçağı, saat 06.00'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İnişin akabinde coronavirüs aşılarını taşıyan TK6175 sefer sayılı uçak, THY'nin kargo terminalinin bulunduğu bölgeye yanaştı. Özel konteyner içerisinde bulunan aşılar, THY'nin yer hizmetleri iştiraki Turkısh Ground Servicez(TGS) ekipleri tarafından özenle uçaktan indirildi.

3 MİLYON DOZ GELMİŞTİ

Çinli CoronaVac firmasının ürettiği Sinovac aşıların ilk 3 milyon dozu daha önceden Türkiye’ye getirilmişti. Sağlık Bakanlığı’nın sitesinden duyurduğu son rakamlara göre, 1 milyon 238 bin 343 kişiye aşı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci parti CoronaVac aşısı için Çin’den onay alındığını ve 10 milyon doz aşının bu hafta sonunda Türkiye’ye ulaşacağını söylemişti. (İHA)