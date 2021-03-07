Son dakika… 7 Mart corona virüsü verileri açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 7 Mart Pazar gününün verilerine göre 129 bin 299 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 34 milyon 122 bin 851’e ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 11 BİNİN ÜSTÜNDE

Bugün semptom gösteren 735 hastayla birlikte 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 780 bin 417’ye çıktı. Can kaybı da 65 artarak 29 bin 30’a yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 31 KİŞİ ARTTI

Son 24 saatte 7 bin 785 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924’e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı da yüzde 3.6 oldu.

Öte yandan dün bin 230 olan ağır hasta sayısı, bugünkü tabloda bin 261 olarak yer aldı.

DÜN 7 BİN 291 KİŞİ İYİLEŞMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 6 Mart verilerine göre dün semptom gösteren 702 hastayla birlikte 11 bin 770 yeni vaka tespit edilmişti. 64 kişi hayatını kaybederken 7 bin 291 kişi sağlığına kavuşmuştu.