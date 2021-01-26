Son dakika… AKOM’dan İstanbul’a kar uyarısı

İBB, AKOM’dan yarın İstanbul için kar yağışı uyarısı yapıldı. Uyarıda, “İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken Çarşamba öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstermesi tahmin ediliyor.

ÖNCE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Verilere göre güneyli yönlerden (Lodos) fırtına şeklinde 30-65km/s aralığında hızla esen rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlere dönmesi ve şiddetini daha da arttırarak (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Kuzeyden taşınacak soğuk havanın etkisiyle halihazırda 15°C olan sıcaklıklar, 8 ile 12 °C birden azalarak kış değerlerine gerileyecek.

YARIN ÖĞLEN SAATLERİNDE SOĞUMA HIZLANIYOR

Çarşamba öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayarak hızla soğuyan hava nedeni ile yağışların il genelinde karla karışık yağmur, şehir merkezi dışında kalan kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos vb.) ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.” AKOM verilerinde mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların, 2-3 °C daha fazla azalması ihtimaline yer verilirken, böyle bir durumda yağışların şehir merkezinde kara dönüşebileceği bilgisi paylaşıldı.