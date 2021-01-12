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Son dakika… Canan Kaftancıoğlu’ndan Erdoğan ve Soylu’ya tazminat davası

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, kendisini DHKP-C militanı olmakla suçlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:12, 12/01/2021
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Son dakika… Canan Kaftancıoğlu’ndan Erdoğan ve Soylu’ya tazminat davası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylemlere katılan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’yla ilgili olarak “Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır” demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter üzerinden bir açıklama yaparak “Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır” yönünde bir paylaşımda bulunmuştu.

Canan Kaftancıoğlu, yaşanan bütün bu gelişmeler üzerine yargı yoluna giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. Kaftancıoğlu, Erdoğan ve Soylu hakkında 1’er milyon liralık tazminat davası açtı; ‘hakaret’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs’, ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle iddianame tanzim edilmesi ve kamu davası açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi.

“YOKSUL AİLELERLE PAYLAŞACAĞIM”

Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan ve Soylu'nun Anayasa suçu işlediğini ifade ederek bundan ötürü kazanacağı tazminatların bir kuruşuna bile dokunmadan İstanbul'da küçük çocuğu olan, evine ekmek götürmekte zorlanan iktidarın fakirleştirdiği ihtiyacı olan ailelerle paylaşacağını söyledi.

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Yayınlanma Tarihi:11:53,