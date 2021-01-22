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Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 22 Ocak tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü tablosuna göre semptom gösteren 734 hastayla birlikte 5 bin 967 yeni vaka tespit edilirken 149 kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme: 19:14, 22/01/2021
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Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 22 Ocak tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 22 Ocak Cuma gününün verilerine göre bugün yapılan 163 bin 342 testle birlikte toplam test sayısı 28 milyon 195 bin 901’e ulaştı.

5 BİN 967 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Son 24 saatte semptom gösteren 734 hastayla birlikte 5 bin 967 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 418 bin 472’ye çıktı. Can kaybı da 149 artarak 24 bin 789’a yükseldi.

2 BİN 3 AĞIR HASTA VAR

Verilere göre 6 bin 18 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, ağır hasta sayısı da 2 bin 3 oldu.

DÜN 153 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 21 Ocak verilerine göre semptom gösteren 743 hastayla birlikte 6 bin 289 yeni vaka tespit edilmişti. 153 kişi hayatını kaybederken 6 bin 113 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:19:00,