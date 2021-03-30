Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a israf eleştirisi: Devleti yöneten birinin 13 uçağı olmaz

CHP Grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

– Devleti yönetenler eleştirilere tahammül etmek zorundadır. Eleştirilen bir iktidar eksiğinin ne olduğunu öğrenir. Eleştirdi diye bir insanı hapse atmak çağdaş devletlerde söz konusu değildir.

– Yönetim organizasyonun başında iktidar vardır. Kurallar çerçevesinde devleti yönetir. Ancak devlet bilgiyle, gelenekle, ilimle, irfanla yönetilir. Devlet ahlak ve adaletle yönetilir. Devlet kinle ve öfkeyle yönetilmez…

– En saygın devletlerde, devleti yönetenlerden herhangi birinin 13 uçağı yoktur. Devleti yönetenler görkemli işlerden kaçınmalıdırlar. İsrafa batmamalıdırlar. Devleti yöneten birinin 13 uçağı olmaz. 13 uçak demek milyonlarca kişinin hakkını gasp etmek demektir. Devleti yönetenin mütevazı bir yaşamı olmalıdır… “Her kuruşun hesabını vermek” demek “Millete saygı duymak” demektir.