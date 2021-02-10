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Son dakika… Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin de yaralandığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:36, 10/02/2021
Haberler Gündem
Son dakika… Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı P. Komd. Yzb. Burak Coşkun ile Mu. Asb. Kd. Çvş. Harun Turhan’ın şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle denildi:

* Gara Bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatında 2 asker şehit oldu, 4 askere yaralandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Kahraman silah arkadaşlarımız, 10 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

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Yayınlanma Tarihi:23:28,