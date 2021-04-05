Son dakika… Montrö bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı

104 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın “takke ve cübbe” giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir bildiri yayınlamıştı…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise 103 emekli amiralin açıklaması ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

10 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç’ın da bulunduğu ‘Montrö bildirisi’nde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı.

Emekli amirallerin evlerinde arama başlatıldığı belirtildi…

GÖZALTINA ALINAN İSİMLERİN EMEKLİ OLMADAN ÖNCEKİ SON GÖREVLERİ

Turgay Erdağ: Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanı

Ali Sadi Ünsal: Gölcük Ana Üs Komutanı

Can Erenoğlu: Sahil Güvenlik Komutanı

Atilla Kezek: Sahil Güvenlik Komutanı

Alaettin Sevim: Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı

Ergun Mengi: Hücumbot Filosu Komutanı

Kadir Sağdıç: Güney Deniz Saha Komutanı

Cem Gürdeniz: Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanı