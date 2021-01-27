Son dakika… Selçuk Özdağ’a saldırıyla ilgili 4 şüpheli daha yakalandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta Ankara’daki evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, saldırıyla ilgili 4 kişinin daha yakalandığını duyurdu.
BAŞSAVCILIĞA SEVK EDİLECEKLER
Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
* Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın 15.01.2021 günü uğradığı fiziki saldırıyla ilgili olarak 27.01.2021 günü 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır.
* Şüpheliler Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir.
2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan G.T. ve A.G. “kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.