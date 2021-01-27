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Son dakika… Selçuk Özdağ’a saldırıyla ilgili 4 şüpheli daha yakalandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 4 şüphelinin daha yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

Güncellenme: 17:47, 27/01/2021
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Son dakika… Selçuk Özdağ’a saldırıyla ilgili 4 şüpheli daha yakalandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta Ankara’daki evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, saldırıyla ilgili 4 kişinin daha yakalandığını duyurdu.

BAŞSAVCILIĞA SEVK EDİLECEKLER

Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın 15.01.2021 günü uğradığı fiziki saldırıyla ilgili olarak 27.01.2021 günü 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Şüpheliler Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir.

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan G.T. ve A.G. “kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:17:45,