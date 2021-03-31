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Son depremler: En son nerede deprem oldu? 31 Mart AFAD ve Kandilli verileri…

Türkiye'nin birçok farklı yerinde hemen hemen her gün deprem meydana geliyor. Birçoğunun hissedilmediği depremlerin büyüklüğü yükseldikçe vatandaşlarda yarattığı korku ve endişe de artıyor. Son olarak Ege bölgesi ve Van'da hissedilir şekilde deprem oldu. Son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

Güncellenme: 11:10, 31/03/2021
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Son depremler: En son nerede deprem oldu? 31 Mart AFAD ve Kandilli verileri…

Vatandaşların merak ettiği depremin şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte ölçümleri yapılan son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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