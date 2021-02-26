Sosyal medya fenomenine ‘kaçak hayvan’ operasyonu

Operasyon Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. “Canlı Hayvan Kaçakçılığı” konusunda çalışma yapan ekipler, sosyal medya üzerinden yapılan araştırmalarda, sosyal medya fenomeni olan bir kişinin adresinde çok sayıda, Türkiye’de bulundurulması ve satışı yasak olan hayvan bulunduğunu belirledi. Araştırmalarda hayvanların Eyüpsultan, Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir adreste tutulduğu anlaşıldı.

36'SI CANLI 40'I ÖLÜ 76 YILAN

Adreste nesli tükenmekte olan hayvanların bulunduğunu belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Baskında farklı boylarda 36 Piton ve boa yılanı, 4 tarantula, 1 monitör kertenkelesi, 1 Çin iguanası ele geçirildi. Ayrıca adreste yapılan aramalarda 40 adet 1 ila 3 metre boylarında denek olarak kullanıldığı öne sürülen ölmüş piton ve boa yılanı, 20 adet denek olarak kullanılan ölü kertenkele bulundu.

MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Olayla ilgili veterinerlik eğitimi de aldığı öğrenilen sosyal medya fenomeni Okan Y. hakkında, “CITES (Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) Sözleşmesine Muhalefet” suçlarından tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Ele geçirilen hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Hakkında işlem başlatılan Okan Y'nin sosyal medya hesabında, yılanlarla çektirilmiş çok sayıda fotoğrafının bulunması dikkat çekti.

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