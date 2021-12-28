Soylu: Suriye’de 1400 tane sanayi sitesi yaptık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Suriye'de 1400 tane sanayi sitesi yaptık. Kendi paramızla değil. Orayı ilk önce huzura getirdik" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gitti Bursa’da Türkiye Muhtarları El Ele projesi kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu, Batı dünyasının sömürgeci politikasının eleştirerek, şunları söyledi:

– Biz Suriye’de 1400 tane sanayi sitesi yaptık. Kendi paramızla değil. Orayı ilk önce huzura getirdik. Ondan sonra oranın meclisiyle ortak bir şekilde bir yer ayarlandı. 2 yıl önce gidip, burada yapalım dedik. Şu anda bir bölümü bitti. Tam 25 bin kişi çalışacak. Şimdi orada evler yapılıyor.

BURADAN ORAYA DÖNÜŞÜN TEMELLERİNİ ATTIK

– Biz Batı gibi Afrika’nın madenleri yüzünden bölgeyi sömüren, ondan sonra posasını orada bırakıp, bu insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz onların ucuz emeklerini istismar ederiz diyen millet değiliz. Biz Suriye’deki hayatın normalleşmesini sağlayacak adımlar attık. Biz buradan oraya dönüşün temellerini attık.

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